25 yıllık efsane geri dönüyor...

25.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:26

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.

Bir Demet Tiyatro'nun unutulmaz efsane karakterleri Mükremin Çıtır, kız kardeşi Lütfiye Çıtır ve Mükremin'e hala çok aşık olan "fentezi" dolu Feriştah, 25 yıl sonra doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi'nde "Bir Demet Tiyatro- Mükremin'in Rüyası" skecinde buluştu.

Salondaki seyircinin, 'yılbaşı özel' çekiminden habersiz olduğu bölümde Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın sahnede belirmesi ile başlayan alkış tufanı dakikalarca sürdü. Erdoğan ve Akbağ, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

Çok Güzel Hareketler'in sürprizlerle dolu yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı Kanal D'de.

Kaynak: Bültenler