25 yıllık efsane geri dönüyor...
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25 yıllık efsane geri dönüyor...

Bir Demet Tiyatro'nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah yılbaşı akşamı Kanal D'de...

25.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:26
25 yıllık efsane geri dönüyor...

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.

'nun unutulmaz efsane karakterleri Mükremin Çıtır, kız kardeşi Lütfiye Çıtır ve Mükremin'e hala çok aşık olan "fentezi" dolu , 25 yıl sonra doğdukları BKM Tiyatro Sahnesi'nde "Bir Demet Tiyatro- Mükremin'in Rüyası" skecinde buluştu.

Salondaki seyircinin, 'yılbaşı özel' çekiminden habersiz olduğu bölümde Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın sahnede belirmesi ile başlayan alkış tufanı dakikalarca sürdü. Erdoğan ve Akbağ, sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

Çok Güzel Hareketler'in sürprizlerle dolu yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Salı akşamı 'de.

Kaynak: Bültenler
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