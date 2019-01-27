Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı

Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı

Diyarbakır'da 2 hırsız, kepengini kırarak girdikleri dükkandan 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hırsızların, 25 Saniyede 50 Bin Lira Değerindeki Telefonları Çaldığı Anlar Kameraya Yansıdı

Diyarbakır'da yüzleri maskeli 2 kişi, kepengini kırarak girdikleri telefon satışı yapılan iş yerinde 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çaldı.

KEPENGİ VE KAPIYI KIRDILAR

Olay, Bismil ilçesinde 24 Ocak günü sabaha karşı meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarı'nda Ramazan Göğer'e ait cep telefonu satılan dükkanın önüne önüne gelen yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerinin kepengini ve kapıyı kırdıktan sonra içeri girdi.

ALARM ÇALINCA KAÇTILAR

Alarmın çalması üzerine paniğe kapılan şüpheliler hızla tezgahtaki telefonları sökerek toplamaya başladı. 25 saniyede 50 bin lira değerinde cep telefonu çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri izleyen polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA
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