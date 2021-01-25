25 Ocak Müge Anlı canlı izle | Ali Toprak cinayetinde eşi Alime Toprak tutuklandı mı? Ali Toprak'ın katili eşi mi?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Ali Toprak konusu ele alınıyor. Ali Toprak cinayetinde eşi Alime Toprak tutuklandı mı? Ali Toprak'ın katili eşi mi? 25 Ocak Müge Anlı Ali Toprak cinayeti detayları

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK CİNAYETİNDE EŞİ ALİME TOPRAK TUTUKLANDI MI?

Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini karısı buluyor. Ali Toprak'ın ölümünden sonra ailesi Müge Anlı'ya katılarak katili aramaya geldi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, muz serasında cesedi bulunan eşi Ali Toprak'ı, Müge Anlı canlı yayınında öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak'ın çıkarıldığı adliyede işlemleri tamamlandı.

Dün, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından 2 saat boyunca ifade veren Toprak, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" sözlerini tekrarladı. İfadesinin ardından işlemleri tamamlanan Alime Toprak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ALİ TOPRAK'IN KATİLİ EŞİ Mİ?

Eşiyle birlikte çalışmak için gittiği muz serasında öldürülen Ali Toprak cinayeti Müge Anlı programına konu oldu.

Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, seraya gittiğini ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak'ın yerde yattığını söyledi. Ses vermediğini, kafasının kanadığını gördüğünü anlattı. Kendisinin o sırada bayıldığını söyledi. Ancak 22 Ocak günü Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak cinayeti işlediğini itiraf etti. İtiraf sonrası "Çocuklarıma ve bana yaptıklarına dayanamadım." dedi.

MÜGE ANLI ALİ TOPRAK CİNAYETİNİN DETAYLARI

Cinayetin ardından olay yerine gelen komşu konuştu. Ahmet Bey Âlime Hanım'ı üzerine temizlerken gördüğünü, Ali nerede diye sorduğunu içeride düşmüş yatıyor dediğini içeriye girdiğini etrafın kan olduğunu Âlime Hanım'ın telaşlı olduğunu etrafa bağırmaya başladığını söyledi.

Ali Toprak'ın çocukluk arkadaşı Alime Toprak'ın hiç eşi öldürülmüş bir kadın gibi davranmadığını söyledi. Eşi Alime Toprak cinayeti işlediğini kabul etti.