Buldan, Temelli ve Kılıçdaroğlu Dahil 25 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'te
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında bulunduğu 25 milletvekili hakkında 44 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
18 HDP, 4 CHP, 1 İYİ Parti ve 2 TİP milletvekili hakkında 44 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. 25 vekilin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de var.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında olduğu 25 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis'e sevk edildi.
3 LİDER HAKKINDA 3'ER DOSYA VAR
Gelen toplam 44 dosya arasında Kılıçdaroğlu, Temelli ve Buldan'a ait üçer dosya bulunduğu belirtildi. Son fezlekeler ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı 382 oldu.
İŞTE HAKKINDA DOSYA HAZIRLANAN DİĞER VEKİLLER
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Fezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:
HDP İzmir Milletvekili-Serpil Kemalbay Pekgözegü
HDP Ağrı Milletvekili-Berdan Öztürk
HDP Diyarbakır Milletvekili-Remziye Tosun
HDP Diyarbakır Milletvekili-Musa Farisoğulları
HDP Diyarbakır Milletvekili-Salihe Aydeniz
HDP Gaziantep Milletvekili-Mahmut Toğrul
HDP Mardin Milletvekili-Ebrü Günay
HDP Mersin Milletvekili-Fatma Kurtulan
HDP Mersin Milletvekili-Rıdvan Turan
HDP Şanlıurfa Milletvekili-Ayşe Sürücü
HDP Diyarbakır Milletvekili-Semra Güzel
HDP Şırnak Milletvekili-Hüseyin Kaçmaz
HDP Şırnak Milletvekili-Nuran İmir
HDPMardin Milletvekili-Mithat Sancar
HDP Şırnak Milletvekili-Hasan Özgüneş
HDP Van Milletvekili-Muazzez Orhan
TİP Hatay Milletvekili-Barış Atay Mengüllüoğlu
TİP İstanbul Milletvekili-Erkan Baş
CHP İzmir Milletvekili-Selin Sayek Böke
CHP İstanbul Milletvekili-Saliha Sera Kadıgil Sütlü
CHP Tekirdağ Milletvekili-İlhami Özcan Aygun
İYİ Parti Konya Milletvekili-Fahrettin Yokuş