Buldan, Temelli ve Kılıçdaroğlu Dahil 25 Milletvekiline Ait Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'te

18 HDP, 4 CHP, 1 İYİ Parti ve 2 TİP milletvekili hakkında 44 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu. 25 vekilin arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de var.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de aralarında olduğu 25 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis'e sevk edildi.

3 LİDER HAKKINDA 3'ER DOSYA VAR

Gelen toplam 44 dosya arasında Kılıçdaroğlu, Temelli ve Buldan'a ait üçer dosya bulunduğu belirtildi. Son fezlekeler ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı 382 oldu.

İŞTE HAKKINDA DOSYA HAZIRLANAN DİĞER VEKİLLER

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Fezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP İzmir Milletvekili-Serpil Kemalbay Pekgözegü

HDP Ağrı Milletvekili-Berdan Öztürk

HDP Diyarbakır Milletvekili-Remziye Tosun

HDP Diyarbakır Milletvekili-Musa Farisoğulları

HDP Diyarbakır Milletvekili-Salihe Aydeniz

HDP Gaziantep Milletvekili-Mahmut Toğrul

HDP Mardin Milletvekili-Ebrü Günay

HDP Mersin Milletvekili-Fatma Kurtulan

HDP Mersin Milletvekili-Rıdvan Turan

HDP Şanlıurfa Milletvekili-Ayşe Sürücü

HDP Diyarbakır Milletvekili-Semra Güzel

HDP Şırnak Milletvekili-Hüseyin Kaçmaz

HDP Şırnak Milletvekili-Nuran İmir

HDPMardin Milletvekili-Mithat Sancar

HDP Şırnak Milletvekili-Hasan Özgüneş

HDP Van Milletvekili-Muazzez Orhan

TİP Hatay Milletvekili-Barış Atay Mengüllüoğlu

TİP İstanbul Milletvekili-Erkan Baş

CHP İzmir Milletvekili-Selin Sayek Böke

CHP İstanbul Milletvekili-Saliha Sera Kadıgil Sütlü

CHP Tekirdağ Milletvekili-İlhami Özcan Aygun

İYİ Parti Konya Milletvekili-Fahrettin Yokuş

Kaynak: DHA