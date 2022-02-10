25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı devam ediyor

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 5. büyük turizm ve seyahat fuarı olma özelliği taşıyan EMİTT, dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da buluşturuyor.

Fuar, Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere 14 ülkeye ev sahipliği yapıyor.

EMİTT'e katılan ülkeler, kurdukları stantlarda coğrafi özelliklerini, tarihsel ve kültürel ögelerini, yemeklerini ve folklorlarını tanıtıyor.

Hatice Gökçe'den Ehram koleksiyonu

Baksı Müzesi de moda tasarımcısı Hatice Gökçe'nin Ehram koleksiyonu ile EMITT'in katılımcıları arasında yer alıyor.

Gökçe'nin geleneksel Ehram kumaşıyla hazırladığı koleksiyonun sergilendiği stant, geleneksel malzeme, moda ve turizmi bir araya getiriyor.

Müzeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen müze kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, uluslararası bir arenaya sahip olan EMITT Fuarı'nın Baksı Müzesi'ni ve yörenin geleneksel kumaşı ehramı tanıtmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Zengin motif dünyasına sahip geleneksel malzeme olan ehramın kültür turizmine ve ekonomiye katkı sağladığını dile getiren Koçan, "Baksı, geleneği güncel yorumlarla bir araya getiren ve sürdürülebilirlik kazandırmak konusunda kurduğu atölyeler ve araştırmalarla kuruluşundan itibaren bu tarz projeleri destekleyen bir müze. Hatice Gökçe'nin koleksiyonunda yer alan ehramlar geleneksel tezgahlarda üretildi ve bu proje de gelenek ve günceli bir araya getiren, sürdürülebilirlik adına atılmış önemli adımlardan birisidir." değerlendirmesini yaptı.

Hatice Gökçe de ehramı bölgesel bir kumaş olarak nitelemenin yetersiz kaldığını ve bu kıymetli dokumayı dünyaya sunmaktan heyecan duyduğunu ifade etti. Kaftan, yelek ve çantadan oluşan kapsül koleksiyon hazırladığını aktaran Gökçe, "Bayburt yöresinin göçer kültüründen ilham alan yüzde 100 doğal yünden el tezgahlarında dokunan ehram, çok dayanıklı ve uzun yıllar kullanabilme özelliğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

EMİTT hakkında

Hyve Group tarafından organize edilen EMİTT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğinin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleştiriliyor.

Yeni ihracat kanalları oluşturmak amacıyla düzenlenen VIP Alım Heyeti programı kapsamında Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Kanada, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Azerbaycan'ın da arasında bulunduğu 53 ülkeden gelen 200'den fazla yabancı alıcı da fuarda yer alıyor.

Fuar tur operatörleri, seyahat acentaları ve otellerin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe yer alan profesyonelleri de ağırlıyor.

Detaylı bilgilere "www.emittistanbul.com" adresinden ulaşılabilen fuar 12 Şubat'a kadar ziyaret edilebiliyor.