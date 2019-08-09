24 satırı iç çamaşırına saklayarak çalan kadın böyle görüntülendi

09.08.2019 15:49

Çin'de 55 yaşındaki bir kadının alışveriş için gittiği markette 24 adet mutfak satırını iç çamaşırlarının içine saklayarak çaldığı anlar marketin güvenlik kamerasına takıldı.

Guangxi eyaletinde meydana gelen olayda, market sahibi satırların kaybolduğunu fark edince marketin güvenlik kamerasını inceledi. Market sahibi polise haber verdi. polisin güvenlik kamerasına bakarat kimliğini tespit ettiği kadını yakaladı.

DİŞ MACUNU DA ÇALMIŞ

Kadın satırların yanısıra sekiz adet diş macunu da çaldığı tespit edildi. Daha önce üç kez hırsızlık yaptığı belirtilen kadının polis tarafından göz altına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İsmi Weiolarak açıklanan Kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından yedi ay hapis cezasının yanı sıra para cezası verildi.