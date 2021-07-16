24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalistleri belirlendi
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24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalistleri belirlendi

24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalistleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi.

Bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk beste yarışması Altın Güvercin'in finalistleri belirlendi.

Jüri Başkanlığını prodüktör ve Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü Ali Rıza Türker'in üstlendiği Ön Jüri tarafından yapılan dört günlük değerlendirme ile belirlenen 10 beste büyük final gecesinde dereceye girmek için yarışacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek olan Altın Güvercin Beste Yarışması için geri sayım başladı. 397 bestenin başvuru yaptığı yarışmanın birbirinden değerli müzik otoritelerinden oluşan Ön Jürisi tarafından İstanbul'daki bir otelde yapılan dört günlük teknik ve müzikal değerlendirmeler sonucunda 10 finalist parça belirlendi.

Jüri Başkanlığını Ali Rıza Türker'in Yaptığı Ön Jüride gitarist, besteci ve Kurtalan Ekspres üyesi Ahmet Güvenç, gitarist, besteci ve yorumcu Doğan Canku, piyanist, aranjör ve orkestra şefi Eser Taşkıran, piyanist, besteci ve konservatuvar öğretim üyesi Mine Mucur, yorumcu Serenad Bağcan ile gitarist, besteci ve yorumcu Vedat Sakman yer aldı. 12 Eylül'de Kuşadası'nda düzenlenecek ve ulusal bir TV kanalından naklen yayınlanacak.

Bu yıl 24'üncü kez düzenlenecek olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalistlerine başarılar dileyen Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, kentimizle özdeşleşmiş Altın Güvercin Beste Yarışması'nı bir kez daha düzenleyecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12 Eylül'de gerçekleştirecek olduğumuz büyük final gecesine adım adım yaklaşıyoruz. Yarışmamıza ilgi göstererek katılım sağlayan tüm bestecilere ve büyük bir titizlikle değerlendirmede bulunarak finalistlerimizi belirleyen çok değerli Ön Jüri üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın finalistleri belirlendi - Haberler Magazin
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