24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya
ORC Araştırma, son seçim anketini paylaştı. İstanbul'da Binali Yıldırım 1,6 puan önde görünürken Ankara'da Mehmet Özhaseki yarışı 0,7 puan önde. Balıkesir'de ise Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı 47,9 puanla son 3 güne eşit oy oranı ile giriyor.
Yaptığı saha araştırmasında, 24 Haziran seçimlerini bilerek adından söz ettiren ORC Araştırma, 31 Mart ile ilgili yaptığı son anketini paylaştı. Buna göre İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı adayları yarışı önce götürürken İzmir'de Mlilet İttifakı ipi göğüslüyor.
BALIKESİR'DE KIYASIYA YARIŞ
Birçok ilde yarış kafa kafaya devam ederken Balıkesir'de ise Cumhur ve Millet İttifakı adaylarının ikisinin de oy oranının 47,9 olması dikkat çekti.