24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya

Yaptığı saha araştırmasında, 24 Haziran seçimlerini bilerek adından söz ettiren ORC Araştırma, 31 Mart ile ilgili yaptığı son anketini paylaştı. Buna göre İstanbul ve Ankara'da Cumhur İttifakı adayları yarışı önce götürürken İzmir'de Mlilet İttifakı ipi göğüslüyor.

ORC Araştırma 24 Haziran seçimindeki tahminleriyle nokta atışı yapmıştı.

BALIKESİR'DE KIYASIYA YARIŞ

Birçok ilde yarış kafa kafaya devam ederken Balıkesir'de ise Cumhur ve Millet İttifakı adaylarının ikisinin de oy oranının 47,9 olması dikkat çekti.