Son dakika haberi! 24 HAFTALIK HAMİLE NESLİHAN ÖLDÜ, BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA
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Son dakika haberi! 24 HAFTALIK HAMİLE NESLİHAN ÖLDÜ, BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ZONGULDAK'ta, 24 haftalık hamile Neslihan Albuz (29), göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle hayatını kaybetti.

ZONGULDAK'ta, 24 haftalık hamile Neslihan Albuz (29), göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede, kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle hayatını kaybetti. Sezaryenle alınan bebek ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde yaşayan ve 24 haftalık hamile olan Neslihan Albuz, dün akşam aniden rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetiyle Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Albuz'un, kalp damarlarında genişleme tespit edildi. Ameliyata alınan Albuz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Albuz'un bebeği ise sezaryenle alındı. Yenidoğan yoğun bakımında tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Neslihan Albuz'un cenazesi ise Bakacakkadı beldesi Satibeyler Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Son dakika haberi! 24 HAFTALIK HAMİLE NESLİHAN ÖLDÜ, BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA
Son dakika haberi! 24 HAFTALIK HAMİLE NESLİHAN ÖLDÜ, BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA
Son dakika haberi! 24 HAFTALIK HAMİLE NESLİHAN ÖLDÜ, BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA
Son dakika haberi! 24 HAFTALIK HAMİLE NESLİHAN ÖLDÜ, BEBEĞİ YOĞUN BAKIMDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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