24. dönem POMEM mülakat giriş sınavı yerleri ve tarihleri açıklandı! POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Polis Akademisi tarafından açılan 24. dönem POMEM mülakat sınavı giriş yerleri ve sınav tarihleri, http://pa.edu.tr internet adresinde yayımlandı. 8 Nisan'da açılan ilan 2500 lisans mezunu, 500 önlisans mezunu kadın polis adayı için başvurular alınmaya başlandı. Başvuran adaylar, önsağlık ve fiziki yeterlilik sınavına girdiler. Bunlardan başarılı olan adayların gireceği 24. dönem POMEM mülakat sınavı giriş yerleri ve sınav tarihleri açıklandı.

24. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

24. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olanlar mülakat sınavına girecekler. Aşağıdaki bağlantılardan e-devlet şifresi ile giriş yapıp sınav giriş belgesini çıkartabilir ve sınav giriş yeri ile tarihini öğrenebilirsiniz.

LİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ

ÖNLİSANS MEZUNU ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BELGELERİ

SINAVDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Mülakat Sınavına gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ve "Nüfus Cüzdanı"nın aslı gerekiyor. Bununla birlikte Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunmaları isteniyor. Adaylar, sınav yerine cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile girmeleri yasak olduğu konusunda uyarıldı.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.