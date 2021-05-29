230 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 2 HIRSIZ YAKALANDI
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230 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 2 HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de girdikleri 4 evden toplam 230 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 hırsız kadından 2'si yakalandı.

KAYSERİ'de girdikleri 4 evden toplam 230 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 4 hırsız kadından 2'si yakalandı.

Kayseri'de çeşitli tarihlerde girilen 4 evden toplam 230 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Ev sahiplerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evlere gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını L.P., G.D.Ç. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kadının yaptığını belirledi. L.P. ve G.D.Ç., polisin eş zamanlı operasyonuyla kaldıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Firari iki kadının yakalanması için çalışmalar sürüyor. Emniyette işlemleri tamamlanan L.P. ve G.D.Ç. adliyeye sevk edildi. Öte yandan kadınların bir eve girişleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Evin içinde bulunan kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, kadınların odalara girdiği görüldü.

230 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 2 HIRSIZ YAKALANDI
230 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 2 HIRSIZ YAKALANDI
230 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN 2 HIRSIZ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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