23 Yaşındaki Genç, Yaşamına Son Verdi

23 Yaşındaki Genç, Yaşamına Son Verdi

KAYSERİ'nin Develi İlçesi'nde 23 yaşındaki Mehmet Sarıkaya, girdiği bunalım sonucu, evinin balkonunda kendini asarak yaşamına son verdi.

23 Yaşındaki Genç, Yaşamına Son Verdi

KAYSERİ'nin Develi İlçesi'nde 23 yaşındaki Mehmet Sarıkaya, girdiği bunalım sonucu, evinin balkonunda kendini asarak yaşamına son verdi.

Develi İlçesi Soysallı Mahallesi'nde bugün meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Mehmet Sarıkaya, evinin balkonunda kendini astı. Ailesi tarafından su borusuna asılı bulunan  Sarıkaya, yakınlarınca hemen indirildi. İhbar üzerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Sarıkaya'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Sarıkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Sarıkaya'nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kayseri