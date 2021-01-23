23 Ocak TRT1 Yayın Akışı | Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?
23 Ocak 2021 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TRT1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi, maç ve yarışma programı takipçileri TRT1 yayın akışında neler var merak ediyor. Peki, TRT1 kanalında bugün neler var? Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?
TRT1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
23 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:10 | Işığın Prensesi
06:10 | Böyle Bitmesin
08:50 | Yedi Numara
09:55 |Tozkoparan İskender
11:20 | Acemi Anneler Stüdyo
13:00 | Tövbeler Olsun
15:55 | Payitaht "Abdülhamid"
19:00 | Ana Haber
20:00 | Gönül Dağı
00:15 | Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 | Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 | Tövbeler Olsun