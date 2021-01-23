23 Ocak TRT1 Yayın Akışı | Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?
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23 Ocak TRT1 Yayın Akışı | Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?

23.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:19
23 Ocak TRT1 Yayın Akışı | Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?

23 Ocak 2021 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TRT1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi, maç ve yarışma programı takipçileri TRT1 yayın akışında neler var merak ediyor. Peki, TRT1 kanalında bugün neler var? Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?

TRT1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Dizi severler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. TRT 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

23 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:10 | Işığın Prensesi

06:10 | Böyle Bitmesin

08:50 | Yedi Numara

09:55 |Tozkoparan İskender

11:20 | Acemi Anneler Stüdyo

13:00 | Tövbeler Olsun

15:55 | Payitaht "Abdülhamid"

19:00 | Ana Haber

20:00 | Gönül Dağı

00:15 | Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 | Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 | Tövbeler Olsun

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