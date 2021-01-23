23 Ocak TRT1 Yayın Akışı | Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?

23 Ocak 2021 Cumartesi günü TRT 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri TRT1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi, maç ve yarışma programı takipçileri TRT1 yayın akışında neler var merak ediyor. Peki, TRT1 kanalında bugün neler var? Bu akşam hangi diziler var? Bu akşam maç var mı?