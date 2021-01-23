23 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı
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23 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

23.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 23.01.2021 06:46
23 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı

23 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pele: Bir Efsanenin Doğuşu

00:20 Hükümet Kadın

02:10 Türkan Hanım'ın Konağı

02:10 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

03:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:25 Işığın Prensesi

05:35 Seksenler

06:30 Acemi Anneler

06:40 Böyle Bitmesin

07:55 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:50 Yedi Numara

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:10 Yedi Numara

09:55 Tozkoparan İskender

10:10 Tozkoparan İskender

11:00 Kalk Gidelim

11:20 Acemi Anneler Stüdyo

13:00 Tövbeler Olsun

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

15:55 Payitaht Abdülhamid

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Gönül Dağı

Kaynak: InterSinema.com

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