23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
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Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Politika, Güncel

23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin kuruluş yılı olan ve aynı zamanda milli bayram olan 23 Nisan'da saat tam 21.00'de ekranlara çıkarak canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan'a Meclis'in bahçesinden eşlik edecek.

20.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 07:52
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak

Tüm Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının fiziksel, ekonomik ve psikolojik etkileriyle mücadele ederken ve kalabalıkların toplanması yasaklanırken 66. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluş yıl dönümü olan ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramda, Meclis'te özel bir oturum düzenlenecek.

ÖZEL BİR AN YAŞANACAK

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu özel oturumda canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak.

23 Nisan 2020'de saat tam 21.00'da çok özel bir an yaşanacak. Meclis'in yüzüncü yaşına özel olarak o an televizyonlar canlı yayına geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okuyacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop da aynı anda Meclis bahçesinden İstiklal Marşı'nı okuyacak.

MECLİS BAŞKANI'NDAN VATANDAŞA ÇAĞRI

Meclis Başkanı Şentop daha önce yaptığı açıklamalarda "23 Nisan günü saat 21.00'de evlerimizden, balkonlarımızdan İstiklal Marşı'nı okuyalım" diye bir çağrıda bulunmuştu.

23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
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