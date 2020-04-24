23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
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Dominik Cumhuriyeti, 23 Nisan, Magazin, Haber

23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu

Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı Acun Ilıcalı'nın aracılığıyla Dominik'te kutladı. Dominik'ten canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, yarışmacılar ve ekip çalışanlarının çocuklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

24.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 24.04.2020 08:03

Milli mücadele yıllarında büyük zorluklarla kurulan ve mücadeleye öncülük eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tam 100 yıl önce kuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Survivor'un çekimlerinin gerçekleştiği Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ise bu anlamlı günde canlı yaparak Türk bayraklarıyla izleyiciyle buluştu.

HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI'NI OKUDULAR

Koronavirüs nedeniyle tüm Türkiye balkonlardan ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı hep birlikte okudu. Acun Ilıcalı da Survivor yarışmacıları ve yapım ekibinin çocuklarıyla birlikte Dominik'ten yaptığı canlı yayınla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacılarıyla birlikte çocukları da bu coşkuya ortak ederek hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okudu ve mesajlarını iletti.

23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
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