23. Köprünün asfalt çalışması tamamlandı Hatay Büyükşehir Belediyesi kent içi yaya ve araç ulaşımının modern hale gelmesi için çalışmaya devam ediyor.

Büyükçat ve Aknehir mahalleleri başta olmak üzere Defne ve Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan köprüyü kısa sürede bitiren Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, köprünün beton asfalt serimini de tamamladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı 23'üncü köprü olan bu köprü hakkında düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, köprünün tamamlanmasıyla birlikte mahalleler arasındaki ulaşım sorununun ortadan kalktığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler