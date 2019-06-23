23 Haziran seçiminde Kartal'da son durum

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Kartal'da CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, 58,49 oy aldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre işte adayların aldığı oy oranı:

Sandıkların yüzde 99,61'i açıldı;

EKREM İMAMOĞLU: 170 bin 531 oy/ yüzde 58,49

BİNALİ YILDIRIM: 183 bin 533 oy/ yüzde 40,66