23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Binali Yıldırım, birinci çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Kağıthane'de Binali Yıldırım, oyların yüzde 61,08'ini aldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre işte adayların aldığı oy oranı:

Kağıthane'de sandıkların yüzde 99,89'u açıldı;

EKREM İMAMOĞLU: 126 bin 24 oy/ yüzde 48,56

BİNALİ YILDIRIM: 112 bin 816 oy/ yüzde 50,54