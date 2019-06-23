23 Haziran seçiminde Beyoğlu'nda son durum

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu, yüzde 51,42 ile yarışı önde götürüyor.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre işte adayların aldığı oy oranı:

Sandıkların yüzde 94,42 açıldı;

EKREM İMAMOĞLU: 65 bin 728 oy/ yüzde 51,42

BİNALİ YILDIRIM: 60 bin 916/ yüzde 47,66