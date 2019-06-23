23 Haziran seçiminde Başakşehir'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı
Yenilen İstanbul seçiminde Başakşehir'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Binali Yıldırım, Başakşehir'de yüzde 51,26 oy aldı.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Binali Yıldırım, birinci çıktı.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre işte adayların aldığı oy oranı:
Sandıkların yüzde 100'ü açıldı;
EKREM İMAMOĞLU: 104 bin 638 oy/ yüzde 47,55
BİNALİ YILDIRIM: 112 bin 816 oy/ yüzde 51,26
İşte 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Arnavutköy ilçesinin seçim sonucu
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