23 Haziran seçiminde Başakşehir'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Binali Yıldırım, birinci çıktı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre işte adayların aldığı oy oranı:

Sandıkların yüzde 100'ü açıldı;

EKREM İMAMOĞLU: 104 bin 638 oy/ yüzde 47,55

BİNALİ YILDIRIM: 112 bin 816 oy/ yüzde 51,26