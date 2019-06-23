23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Küçükçekmece ilçesinde son durum!
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde şu ana kadar Küçükçekmece'de sandıkların yüzde 99,43'ü açıldı. Küçükçekmece ilçesinde Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.
İstanbul'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı. Açılan sandıklarla ilgili bir veri gelmeye başladı.
Küçükçekmece 'de sandıkların yüzde 99,43'ü açıldı.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Küçükçekmece 'de adayların aldığı oy oranı:
EKREM İMAMOĞLU:%59,42
BİNALİ YILDIRIM: %39,74
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SEÇİM BOYUNCA NELER YAŞANDI! DAKİKA DAKİKA TÜM DETAYLARI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ
HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim
Son Dakika Haberleri
20:37 MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...
20:13 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Küçükçekmece ilçesinde son durum!