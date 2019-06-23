23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Sultanbeyli ilçesinde son durum!

İstanbul'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.

Sultanbeyli 'desandıkların %99,84 açıldı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sultanbeyli 'de adayların aldığı oy oranı:

EKREM İMAMOĞLU: %32,88

BİNALİ YILDIRIM: %65,81

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