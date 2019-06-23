23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Çatalca ilçesinde son durum!
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde şu ana kadar Çatalca'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Çatalca ilçesinde Ekrem İmamoğlu seçimi galibiyetle tamamladı.
İstanbul'da yenilenen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminde 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullandı.
Çatalca'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Çatalca'da adayların aldığı oy oranı:
EKREM İMAMOĞLU: %59,45
BİNALİ YILDIRIM: %39,91
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