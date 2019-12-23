23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

23.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:08
23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

polisinin yaptığı operasyonda 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amiriliği ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı 'de kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Baskında adresin kaçak akaryakıt istasyonu olduğu ve kaçak yakıt üretildiği belirlendi. Yapılan aramalarda ise 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis istasyonu kapatıp iş yeri sahibi B.P.'yi ve istasyon çalışanı İ.T.'yi gözaltına aldı.


Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA
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