22 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
22 Ağustos 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:15 Adanaspor A.Ş. - Gençlerbirliği
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 Süper Lig Özetler
05:15 TFF 1. Lig Özetler
05:40 FIFA Magazin
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Altınordu - Tuzlaspor A.Ş.
08:45 Olimpiyat Ateşi
09:45 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
11:30 Spor Bülteni
12:00 Süper Lig Özetler
12:15 TFF 1. Lig Özetler
12:30 FIFA Magazin
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Hafta Sonu
15:50 Spor Kitaplığı
16:00 Spor Bülteni
16:55 Bereket Sigorta Ümraniyespor - İstanbulspor A.Ş.
19:00 Spor Bülteni
19:15 MKE Ankaragücü - Kocaelispor
21:15 Aktüel Futbol
21:40 Manisa FK - Denizlispor
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com