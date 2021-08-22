22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
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22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı

22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

22 Ağustos 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Kaçak Gelinler

03:15 Erkenci Kuş

05:45 Geniş Aile

06:15 Medcezir

09:00 Çizgi Film Kuşağı

09:30 Kaçak Gelinler

12:30 Bir Demet Tiyatro

14:30 Erkenci Kuş

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Ah Nerede

18:45 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:30 Hükümet Kadın 2

22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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