22 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
22 Ağustos 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Kaçak Gelinler
03:15 Erkenci Kuş
05:45 Geniş Aile
06:15 Medcezir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Kaçak Gelinler
12:30 Bir Demet Tiyatro
14:30 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:30 Hükümet Kadın 2
Kaynak: InterSinema.com