21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
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Antalya, 3. Sayfa

21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'da üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki genç kız, odağında boğazından vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde yaşamını yitiren genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

31.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:05
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız, odasında boğazından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.'in odasını açan annesi, kızını kanlar içerisinde yerde görünce çığlık atmaya başladı.

AĞABEYİ ÇIĞLIKLARI DUYUP KOŞTU

Bu sırada banyoda göreve gitmek üzere hazırlanan genç kızın bekçi ağabeyi R. G., çığlıkları duyup geldiği odada yerdeki kız kardeşinin hemen yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü. İhbarın üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

OTOPSİ YAPILACAK

Boğazından silahla vurulduğu belirtilen genç kızın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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Antalya'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
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