21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
Dicle Üniversitesi (DÜ), sosyal medyada yer alan "hastanelerinde 21 yaşında bir hastanın koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
21.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 19:46
DÜ'den yapılan açıklamada, sosyal medyada ön tanı görseli paylaşılan bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddialarının yer aldığı belirtildi.
Hastaneye başvuran hastadan, tedbir amaçlı ön tanıda Kovid-19 testi istendiği ifade edilen açıklamada, test sonucunun negatif çıktığı vurgulandı.
BAŞKA SEBEPTEN VEFAT ETTİ
Açıklamada, "Tamamen başka sebeplerden dolayı vefat eden hastanın ön tanı görseli paylaşılarak sanki Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği algısı oluşturulduğu görülmüş ve paylaşımın yapılmasına sebep olanlarla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.