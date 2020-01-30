: Antalya'da otelde cinsel saldırı! 'Telefonda çığlığını duydum'

30.01.2020 17:15 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:54

İstanbul'dan geçen yıl bayram tatili için arkadaşı ile birlikte Antalya'ya gelen E.M.U. adlı kadın, 14 Ağustos'ta polise giderek, tanıştığı 2 kişinin cinsel saldırısına uğradığını ileri sürdü. Şikayet üzerine otel sahibi B.T. ile aynı otelde kalan Ç.U., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen B.T. ve Ç.U., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

DURUŞMADA GERGİNLİK

E.M.U., bugünkü dava öncesinde yaşadıklarını sosyal medya üzerinden duyurup, destek istedi. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davaya, yoğun katılım oldu. E.M.U.'ya destek olmak isteyenlerin yarısı, duruşma salonuna sığmadı. Duruşmada tutuklu sanıklar B.T. ile Ç.U., şikayetçi E.M.U. ve taraf avukatları yer aldı. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu'nun davaya katılma talebi kabul edilmeyince avukatlar ile mahkeme heyeti arasında tartışma çıktı. Heyet başkanı, önce avukatlara gerekirse polis zoruyla kendilerini dışarı çıkartabileceğini söyledi ardından duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aradan sonra yetki belgesini ortaya koyan avukatlar, davaya müdahil oldu.

KADININ İFADELERİ İDDİANAMEDE

İddianamede, Antalya'da denize girmek için internetten ulaştıkları şüphelilerin yönlendirdiği plaja gittiklerini aktaran E.M.U.'nun şu ifadeleri yer aldı: "B.T. bana mesaj çekerek, yemeğe davet etti. Arkadaşım G.U. ile gittik. Yemek dönüşü gece sanığın oteline döndük. İhtiyaç gidermek için lobinin tuvaletini kullanmak istedim. Ç.U. bana tuvaletin pis olduğunu, yukarıdaki odanın tuvaletini kullanabileceğimi söyledi. Ç.U. ile otelin 203 numaralı odasına girdik. Lavabodan çıktığımda Ç.U., yarı çıplak vaziyetteydi. Beni zorla yatağa attı. Elbisemi çıkardı ve bana tecavüz etti. Bir süre sonra B.T. geldi ve Ç.U. odadan çıktı. B.T. de beni zorla öptü ve benden hoşlandığını söyledi. B.T. de bana cinsel saldırıda bulundu."

"TELEFONDA ÇIĞLIĞINI DUYDUM"

Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen E.M.U.'nun arkadaşı G.U., "Plaj arıyorduk. İnternetten sanıkların otelini bulduk. Sanıklarla böylece tanıştık. Akşam yemeğe gittik. Alkol aldık sonra taksi ile onların oteline döndük. Sanıklarla otelin diskosuna indik. E.M.U. lavaboya gideceğini söyledi. Resepsiyon görevlisi lavabonun bozuk olduğunu söyleyip yukarıdaki odaya yönlendirdi. E.M.U.'yu yalnız bırakmak istemedim. Sanıklarla birlikte 4'ümüz yukarı çıktık. Sonrasında B.T.'nin ısrarı ile aşağı indik. Havuz kenarında 10-15 dakika oturduktan sonra E.M.U.'yu aradım. Telefonda E.M.U.'nun çığlığını duyunca yukarı çıkmak istedim, resepsiyon görevlisi beni engelledi. Yaklaşık 10 dakika sonra E.M.U. üzeri yırtık vaziyette, vücudunun belli yerlerinde kanla yanıma geldi. Taksi ile kendi aracımızın yanına, oradan da polise gittik" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık B.T., "Ben G.U. ile Ç.U. ise E.M.U. ile kendi rızalarıyla birlikte olduk. 203 numaralı odada ben G.U. ile Ç.U. da E.M.U. ile ayrı yataklara uzandık. Ben rahatsız olduğumu söyleyerek Ç.U. ile E.M.U.'yu banyoya gönderdim. Ben de G.U. ile rızası ile ilişkiye girdim. Bir süre sonra E.M.U. beni aradı ve bizim onlara tecavüz ettiğimizi söyledi. Başımızı belaya sokacaklarını belirtti. Ben de telefonu kapattım. Daha sonra kaybolan 8 bin TL'lik saatim G.U.'nun çantasından çıktı. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu. Tutuklu sanık Ç.U. da benzer ifade vererek, "Bizden para talep etmek için böyle bir yola başvurduklarını düşünüyorum" dedi.

Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

Kaynak: DHA

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