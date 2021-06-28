2021 YKS barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? TYT-AYT barajı geçmek için kaç soru doğru, kaç net yapılması gerekli? (Örnek netler)
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2021 YKS barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? TYT-AYT barajı geçmek için kaç soru doğru, kaç net yapılması gerekli? (Örnek netler)

2021 YKS barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? TYT-AYT barajı geçmek için kaç soru doğru, kaç net yapılması gerekli? (Örnek netler)
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2021 YKS sınavının soruları ve cevap anahtarlarının açıklanmasının ardından gözler baraj puanlarına çevrildi. Barajı geçmek için kaç net yapılması gerekiyor adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki YKS baraj puanları düştü mü, yeni baraj puanı kaç olacak, baraj puanları geçen yıl ile aynı mı olacak, barajı geçmek için kaç net gerekli? Tüm detaylar haberimizde...

YKS sınavının ardından adaylar baraj puanları kaç olacak merak etti. En merak edilenler arasında ise barajı geçmek için kaç net gerekli sorusu oldu. Peki, TYT barajı geçmek için kaç soru doğru yapılması gerekiyor? AYT'de barajı geçmek için kaç soru doğru cevaplanması gerekli? Tüm olasılık, ihtimal ve durumlar haberimizde.

2021 BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz yıl baraj puanları 180'den 170'e indirilmişti. Fakat bu yıl tekrar 180 olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayımladığı bilgilere göre TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Yani TYT baraj puanı 150'dir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

  • TYT 2021 baraj puanı : 150
  • AYT 2021 baraj puanı : 180
  • YDT 2021 baraj puanı : 180

2021 YKS BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET VE KAÇ DOĞRU GEREKLİ?

Son iki sınavda olduğu gibi 2021 TYT puan barajı 150 olarak belirlenmiştir. Adaylara ÖSYM tarafından 99,435 puan verilmektedir. Bu puan üzerine 50,565 puan almayı başaran adaylar, TYT barajını geçecektir. Haliyle TYT'de ortalama 13-17 net yapanlar barajı geçebilecekler. Şimdi bazı durumları ve kaç net ile baraj geçilebilir onları yazalım:

- Türkçe'den 10 net, Sosyalden 2,25 net ve matematikten 1,75 net yapanlar yani toplam 14 net ile barajı geçebilirler.

- 7 Türkçe, 3 matematik ve 3,75 fen ile yine baraj geçilebiliyor.

- 14,5 sosyal bilimler neti ile baraj geçilebilir.

- 13,75 Türkçe neti ile baraj geçilebiliyor.

- 14,25 fen neti ile baraj geçilir.

- AYT'de ise ortalama 16-18 net yapanların barajı geçebileceği belirtildi.

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2021 YKS barajı geçmek için kaç net yapmak gerekiyor? TYT-AYT barajı geçmek için kaç soru doğru, kaç net yapılması gerekli? (Örnek netler) - Haberler
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