2021 YILIN OLAYLARI
SAADET PARTİSİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Necmettin Erbakan ile görüntüsü Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması...
SAADET PARTİSİ YÜKSEK İSTİŞARE KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 86 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Necmettin Erbakan ile görüntüsü
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün konuşması
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün katıldığı programlar ve konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması
Cenaze namazı kılınması, helallik istenmesi
Cenazenin taşınması
ESKİ GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI MİHAİL SAAKAŞVİLİ 8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜĞÜ ÜLKESİNDE GÖZALTINA ALINDI
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'nin düzenlediği basın toplantısı
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alınması
HAVELSAN'IN ÜRETTİĞİ DİKEY İNİŞ-KALKIŞ YAPABİLEN BULUT ALTI İHA BAHA SINIRDA İLK SAHA TESTİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
HAVELSAN'ın bulut altı insansız hava aracı BAHA'nın görüntüsü
BAHA'nın test görüntüleri
FRANSA'DAKİ KİLİSELERDE 1950'DEN BU YANA 216 BİN ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Kilise dışından görüntüler
Kilise içinden görüntüler
FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNİ MERCEDES TAKIMININ FİN PİLOTU VALTTERİ BOTTAS KAZANDI
Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sine katılan yarışmacıların yarış fotoğrafları
Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kupasının verilmesi
Valtteri Bottas'ın kupasının alışının fotoğrafı
RUSYA'YA BAĞLI TATARİSTAN CUMHURİYETİ'NDE PARAŞÜTÇÜ TAŞIYAN L-410 MODEL UÇAĞIN DÜŞMESİ SONUCU 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Düşen uçağın görüntüsü
Uçak enkazında ekiplerin çalışması
Düşen uçağın enkazının fotoğrafları 2021 YILIN OLAYLARI - EKİM (1)
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili 8 yıl sonra geri döndüğü ülkesinde gözaltına alındı.
HAVELSAN'ın ürettiği dikey iniş-kalkış yapabilen bulut altı İHA BAHA sınırda ilk saha testini başarıyla tamamladı.
Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.