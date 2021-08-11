2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
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2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı

Anadolu Ajansı / Şakir Aksu - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi sendikalarına ve konfederasyonlara teşekkür etmesi Protokolün imzalanması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA -...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi sendikalarına ve konfederasyonlara teşekkür etmesi

Protokolün imzalanması

Hediye takdimi

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

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2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
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