2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi sendikalarına ve konfederasyonlara teşekkür etmesi Protokolün imzalanması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA -...