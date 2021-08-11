2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi sendikalarına ve konfederasyonlara teşekkür etmesi Protokolün imzalanması Hediye takdimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA -...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in işçi sendikalarına ve konfederasyonlara teşekkür etmesi
Protokolün imzalanması
Hediye takdimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu