2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri Galakticos – Dark Passage çeyrek final karşılaşması ile başlıyor!

Türkiye Büyük Finali'ne giden yolda Galakticos - Dark Passage çeyrek final mücadelesi başlıyor!

2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri Galakticos - Dark Passage çeyrek final karşılaşması ile başlıyor, kazanan takım yarı final biletinin ilk sahibi olacak. Karşılaşma saat 14.00'de Riot Games Turkish kanallarında canlı bir şekilde yayınlanıyor olacak. Türkiye Büyük Finali'ne giden yolda çeyrek final eşleşmelerini hatırlayalım:

2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri, Çeyrek Final

14 Ağustos Cumartesi 14.00

Galakticos - Dark Passage

15 Ağustos Pazar 14.00

SuperMassive Blaze - Beşiktaş Esports

Yakın bir zamanda Akademi Ligi şampiyonluğuna ulaşan bu mevsim şampiyon olursa tarihinde ilk defa iki ligde de şampiyonluğa ulaşmış olacak.

GALAKTICOS ( GAL )

Üst Koridor: Oncan

Ormancı: Elramir

Orta Koridor: EMENES

Nişancı: Focus

Destek: Shawi Katami

Dark Passage ( DP )

Üst Koridor: fabFabulous

Ormancı: Typhoon

Orta Koridor: Kofte

Nişancı: Ruvelius

Destek: Pbd

Kaynak: Playerbros