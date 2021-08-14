2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri Galakticos – Dark Passage çeyrek final karşılaşması ile başlıyor!
Türkiye Büyük Finali'ne giden yolda Galakticos - Dark Passage çeyrek final mücadelesi başlıyor!
2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri Galakticos - Dark Passage çeyrek final karşılaşması ile başlıyor, kazanan takım yarı final biletinin ilk sahibi olacak. Karşılaşma saat 14.00'de Riot Games Turkish kanallarında canlı bir şekilde yayınlanıyor olacak. Türkiye Büyük Finali'ne giden yolda çeyrek final eşleşmelerini hatırlayalım:
2021 VFŞL Yaz Mevsimi Finalleri, Çeyrek Final
14 Ağustos Cumartesi 14.00
Galakticos - Dark Passage
15 Ağustos Pazar 14.00
SuperMassive Blaze - Beşiktaş Esports
Yakın bir zamanda Akademi Ligi şampiyonluğuna ulaşan bu mevsim şampiyon olursa tarihinde ilk defa iki ligde de şampiyonluğa ulaşmış olacak.
GALAKTICOS ( GAL )
Üst Koridor: Oncan
Ormancı: Elramir
Orta Koridor: EMENES
Nişancı: Focus
Destek: Shawi Katami
Dark Passage ( DP )
Üst Koridor: fabFabulous
Ormancı: Typhoon
Orta Koridor: Kofte
Nişancı: Ruvelius
Destek: Pbd
Kaynak: Playerbros