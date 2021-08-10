2021 Akademi Ligi Final biletini kapan ilk takım, SuperMassive Blaze!
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2021 Akademi Ligi Final biletini kapan ilk takım, SuperMassive Blaze!

2021 Akademi Ligi Final biletini kapan ilk takım, SuperMassive Blaze!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Akademi Liginin ilk final bileti supmassblaze'e gidiyor!

2021 Akademi Ligi final biletini kapan ilk takım, Galatasaray Espor'u 3 -0'lık skor ile yenen SuperMassive Blaze oldu. Normal sezonun tamamlanması ile bugün ve yarın oynanacak yarı final mücadelelerinin kazananları final için birbirleri ile kapışacak. Bu mücadelenin ilk takımı SuperMassive Blaze olurken yarın oynanacak fastPay Wildcats ve Beşiktaş Esports maçının kazananı da ikinci biletin sahibi olacak!

İşte serinin bitişi ve SuperMassive Blaze'in bileti kapışı!

Serinin oyuncusu ise mükemmele yakın oyunları ile SuperMassive Blaze alt koridor oyuncusu Arda "Rate" Kuvancı oldu!

11 Ağustos Çarşamba günü yani yarın saat 14.00'da başlayacak olan bir diğer yarı final mücadelesi, fastPay Wildcats ve Beşiktaş Esports serisini, canlı yayın kanallarından takip edebilirsiniz!

Kaynak: Playerbros

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