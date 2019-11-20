İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP'lilerin elini sıkmadı

20.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:24

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmelerine başlandı. AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sunum öncesi salona girerken HDP'lilerin bulunduğu masayı hızlıca geçti ve kimsenin elini sıkmadı. HDP'liler bu duruma tepki gösterdi.

HDP'DEN SOYLU'YA TEPKİ

Soylu'nun tokalaşmamasına tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Biz Sayın Süleyman Soylu'nun elini sıkma meraklısı değiliz, ancak farklı bir teamül uyguladınız Sayın Başkan. Bu teamüle siz de ön ayak oldunuz" dedi.

KOMİSYON BAŞKANI'NA TEPKİ: SOYLU'NUN AYRICALIĞI NEDİR?

Komisyon Başkanı Elvan'a tepki gösteren Paylan, "Sayın Başkan, Sayın Süleyman Soylu'nun ayrıcalığı nedir? Bu saygısızlığının önünü almak için neler yapacaksınız? Bununla ilgili gerekli uyarıları yapmanızı rica ediyoruz" diye konuştu.

"NEZAKETSİZLİĞİ ÖNCE SİZ BAŞLATTINIZ"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de tartışmaya dahil olarak "Siz de ayağa kalkmadınız. Misafir geldiğinde ayağa kalkılır. Ayıptır" derken,AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, "Nezaketsizliği önce siz başlattınız" ifadesini kullandı.

KOMİSYON BAŞKANI: SOYLU SON DERECE NEZAKET SAHİBİDİR

Sonrasında konuşan Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Soylu son derece nezaket sahibi bir insandır. Hiçbir milletvekilimize karşı hiçbir saygısızlığı da söz konusu değildir. Burada elbette milletvekillerimizin elini sıktı. Her bir kardeşimiz ayağa kalktı, ellerini sıktı. Belki sizin Sayın Bakan'a karşı tavrınız bu tür bir yaklaşıma sebep olmuştur. Bu da Sayın Bakan'ın takdiridir" dedi.

Bu sırada AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. Yeniden araya giren Komisyon Başkanı Elvan, "Sayın Bakan, sizin tarafınıza yöneldi ve sizleri selamladı. En azından ayağa kalkıp kendisine nezaket gereği 'Hoş geldiniz.' demeniz gerekirdi" diye konuştu.

Kaynak: AA