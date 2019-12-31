2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
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2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu

Türkiye'de yeni yıla saatler kala 2020 yılını ilk karşılan Yeni Zelanda oldu. Yeni yıla muhteşem havai fişek gösterisiyle girildi.

31.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:22
2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu

2019'un son saatlerinin yaşandığı bugün dünyanın dört bir yanında yeni yıl için nefesler tutuldu. Yeni yıla ise her zamanki gibi ilk girdi.

2020'YE 'MERHABA' DEDİLER

Yeni Zelanda, 2020'nin ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi. Binlerce kişi yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterilerini coşku ile izledi.

İşte Yeni Zelanda'dan 2020 manzaraları;


Haber Videosu

: 2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
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