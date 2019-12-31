: 2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu

31.12.2019 14:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:22

2019'un son saatlerinin yaşandığı bugün dünyanın dört bir yanında yeni yıl için nefesler tutuldu. Yeni yıla ise her zamanki gibi ilk Yeni Zelanda girdi.

2020'YE 'MERHABA' DEDİLER

Yeni Zelanda, 2020'nin ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi. Binlerce kişi yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterilerini coşku ile izledi.

İşte Yeni Zelanda'dan 2020 manzaraları;

Haber Videosu