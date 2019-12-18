2019 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2019 yılında en çok haber konusu olan ünlü isimleri açıkladı. Listenin başında ise 23 bin 112 haberle Demet Akalın yer aldı.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası , 7 bin 732 Türk sitesini tarayarak, 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderlerini açıkladı. 10 ünlü ismin yer aldığı listeye Demet Akalın, Şeyma Subaşı ve Kıvanç Tatlıtuğ damga vurdu.
ŞEYMA VE DEMET ZİRVEDE
Habermetre'nin açıkladığı raporda; Boşanmasıyla ve yaptığı şarkılarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, 23 bin 112 haberle listenin birinci sırasında yer aldı. Akalın'ı 18 bin 107 haberle Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı takip etti.
KIVANÇ LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre'nin raporunda, Çarpışma dizisinde rol alan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ise listenin üçüncü sırasında yer aldı. Tatlıtuğ 2019 yılında toplamda 12 bin 644 habere konu oldu.
CAN YAMAN 9 BİN 500 HABERDE YER ALDI
Son verdiği röportajda yaptığı libido çıkışı ve sonrasında kadın hayranlarına verdiği tepkilerle herkesin hedefinde olan birçok ünlü ismin tepkisi çeken Can Yaman ise 9 bin 510 haberle dördüncü oldu. Yaman'ı 4 bin 811 ile Pınar Altuğ takip etti.
FATİH BULUT VE MELTEM MİRALOĞLU DA LİSTEYE GİRDİ
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla kısa sürede ünlenen ancak geçtiğimiz aylarda yeğeninin asker eğlencesinde belinde silah çıkartarak havaya 11 el ateş eden şarkıcı Fatih Bulut ise 2 bin 956 haberle yayınlanan listenin altıncı sırasında yer aldı. Bulut'u Mucize Doktor'un başrolü Taner Ölmez, şarkıcı Ebru Polat, kendisinden 48 yaş büyük biriyle evlenen Meltem Miraloğlu ve fenomen gelin adayı Hanife Gürdal takip etti.