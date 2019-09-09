2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı - Bakan Selçuk
Etkinlikten görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış...
09.09.2019 16:46
Etkinlikten görüntüler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Bakan Selçuk'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA