2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı - Bakan Selçuk

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı - Bakan Selçuk

Etkinlikten görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Bakan Selçuk'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış...

09.09.2019 16:46

Etkinlikten görüntüler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

Bakan Selçuk'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılışı - Bakan Selçuk
Kaynak: AA
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