2018 ALES sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2018 ÖSYM sınav takvimi üzerinden resmi açıklamalarda bulundu. Bu yıl yapılacak olan sınavlara dair başvuru tarihlerini, geç başvuru gününü, sınav tarihini ve sonuç tarihini resmi sayfasında açıkladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş sınavlar üzerine bilgi veren sınav merkezi 2018 yılına dair tüm verileri paylaştı. İşte o bilgiler…

2018 ALES ilkbahar dönemi sınavı ne zaman?

2018 ALES ilkbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 7 Mart 2018 tarihinde başlıyor, 15 Mart 2018 tarihinde sona eriyor. O tarihleri içerisinde başvuramayanlar için geç başvuru günü 28 Mart 2018 tarihi olarak açıklandı. Sınav 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Haziran 2018.

2018 ALES sonbahar dönemi sınavı ne zaman?

2018 ALES sonbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar ise geç başvuru günü 10 Ekim 2018. Sınav tarihi 18 Kasım 2018. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi yayınladı: 18 Kasım 2018.