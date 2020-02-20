Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
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Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı

'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Gitgel, mahkemenin 20 yıl hapis cezası kararını duyunca ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna saplayarak canına kıymak istedi.

20.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:07
Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı

'ta yapma suçlamasıyla yargılanan Ahmet Gitgel (40), mahkemenin 20 yıl hapis cezası kararını duyunca ağzından çıkarttığı kurşun kalemi boynuna sapladı. Yaralanan sanık, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün Tokat Adliyesinde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmet Gitgel, karar duruşması için tutuklu bulunduğu Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevinden mahkeme salonuna getirildi.

KARARI DUYUNCA KALEMİ BOĞAZINA SAPLADI

Mahkeme heyetinin kararı açıkladığı duruşmada 20 yıl hapis cezası aldığını öğrenen Gitgel, ağzında sakladığı kurşun kalemi çıkartarak boynuna saplayarak kendini yaraladı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Jandarmaların müdahale ettiği Gitgel, adliyeye gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren Gitgel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mahkemede 20 yıl ceza aldığını duyan sanık, ağzına sakladığı kalemi boynuna sapladı
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