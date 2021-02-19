20 Şubat 2021 Cumartesi İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show canlı izle! İbo Show fragman izle!

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 19 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show fragman izle! 20 Şubat 2021 Cumartesi İbo Show konukları kimler? İbo Show 14. bölüm fragmanı izle!

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 19 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu akşam İbo Show'da hangi konuklar var? 19 Şubat 2021 İbo Show konukları kimler? İbo Show 14. bölüm fragmanı izle! İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

19 ŞUBAT 2021 İBO SHOW KONUKLARI KİMLERDİR?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel,Uğur Karakuş ve Kahtalı Miçe yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program cumartesi akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI 19 ŞUBAT 2021

Latif Doğan,

Bedia Akartürk,

Nuri Sesigüzel,

Uğur Karakuş,

Kahtalı Miçe

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İBO SHOW 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!