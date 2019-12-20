: 20 Aralık vizyona giren filmler neler? Vizyon giren yeni filmler

20.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:24

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, Eşek Kral, Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri, Beyaz Hüzün, Paranormal Chat, Kader Postası, Skandal, Kırk Yalan, Ema gibi yeni filmlerin vizyone girdiği 20 Aralık Cuma günü sinema severlere filme doydu Peki 20 Aralık vizyona giren filmler neler? Vizyona giren yeni filmleri sizler için mercek altına aldık.

STAR WARS: SKYWALKER'IN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Yönetmen: J.J. Abrams

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Oyuncular:Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, John Boyega

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon, Fantastik

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Yapım Yılı: 2019 (155 dk)

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Senaryo: J.J. Abrams, Chris Terrio

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Orijinal Adı: Star Wars: The Rise of Skywalker

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filminin Özeti

Kylo Ren Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir.

J.J. Abrams'ın yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği Star Wars serisinin dokuzuncu filminin başrollerinde Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Billy Dee Williams yer alıyor

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

ELFLAND - YENİ YIL DEDEKTİFLERİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmen: Logan Spence

Tür: Animasyon

Yapım Yılı: 2019 (70 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Senaryo: BC Fourteen

Orijinal Adı: Elfland

Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filminin Özeti

Yeni yıl yaklaşmaktadır ve Noel baba panik içerisindedir. Çocuklara hediyeleri dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Noel babanın kayıp kızağını bulma ve Yeni Yılı kurtarma görevi E.L.F dedektif ekibi Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella'ya kalmıştır.

Elfland

SKANDAL FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmen: Jay Roach

Skandal Filmi Oyuncular : Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, Alice Eve, Kate McKinnon

Skandal Filmi Tür: Biyografi, Drama

Skandal Filmi Yapım Yılı: 2019 (108 dk)

Skandal Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Skandal Filmi Senaryo: Charles Randolph

Skandal Filmi Orijinal Adı: Bombshell

Skandal Filminin Özeti

Skandal, dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılında televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha birçok kadın, Roger Ailes'in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor.

Skandal

EMA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Ema Filmi Yönetmen: Pablo Larraín

Ema Filmi Oyuncular:Santiago Cabrera, Mariana Di Girolamo, Josefina Fiebelkorn, Catalina Saavedra, Gael García Bernal

Ema Filmi Tür: Drama, Müzikal

Ema Filmi Yapım Yılı: 2019 (102 dk)

Ema Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Ema Filmi Senaryo: Guillermo Calderón, Alejandro Moreno

Ema Filminin Özeti

Ema, oldukça yetenekli olan genç bir dansçıdır. Genç kadın, koreograf olan eşi Gaston ile uzun uğraşlar sonucu küçük bir çocuk olan Polo'yu evlat edinir. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam süren Ema'nın hayatı, Polo'nun bir trajediye sebep olması ile alt üst olur. Yaşananlar sonrası Polo'yu geri vermek zorunda kalan Ema ile Gaston'un ilişkisi bu süreçte kopma noktasına gelir. Gaston'dan ayrılmaya karar veren Ema, hayata yeniden tutunmak için dans etmeye başlar.

Ema

KIRK YALAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kırk Yalan Filmi Yönetmen: Hamdi Alkan

Kırk Yalan Filmi Oyuncular:Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier, Ferdi Sancar, Hakan Meriçliler

Kırk Yalan Filmi Tür: Komedi

Kırk Yalan Filmi Yapım Yılı: 2019 (97 dk)

Kırk Yalan Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Kırk Yalan Filminin Özeti

Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil'i, asosyal kitap kurdu Koray'ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kırk Yalan' filminin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Timur Acar gibi isimler yer alıyor.

Kırk Yalan





PARANORMAL CHAT FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Paranormal Chat Filmi Yönetmen: Matthew Solomon

Paranormal Chat Filmi Oyuncular:Richard Hatch, Alison Haislip, Brady Smith, Sarena Khan, Tohoru Masamune

Paranormal Chat Filmi Tür: Drama, Korku, Gerilim

Paranormal Chat Filmi Yapım Yılı: 2015 (81 dk)

Paranormal Chat Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Paranormal Chat Filmi Senaryo: Matthew Solomon, Joshua Carl Allen

Paranormal Chat Filminin Özeti

Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan bir ajandır. İnternet trafiğini kontrol etmekle görevli olan Martin, bir gün Los Angeles'ta bulunun bir adam ve adamın Londra'da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra adam ve kadının evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşandığına şahit olur.

Paranormal Chat

EŞEK KRAL FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Eşek Kral Filmi Yönetmen: Aziz Jindani

Eşek Kral Filmi Tür: Animasyon, Aile, Komedi

Eşek Kral Filmi Yapım Yılı: 2018 (85 dk)

Eşek Kral Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Eşek Kral Filmi Senaryo: Aziz Jindani, Kamran Khimani

Eşek Kral Filmi Seslendirme : Sahiba Afzal, Shafaat Ali, Vasay Chaudhry, Hina Dilpazir, Adeel Hashmi

Eşek Kral Filminin Özeti

Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar'a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar'ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.

Eşek Kral

BEYAZ HÜZÜN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Beyaz Hüzün Filmi Yönetmen: Kenan Korkmaz

Beyaz Hüzün Filmi Oyuncular :Kenan Korkmaz, Murat Yatman, Şenol Kara, Edip Beyaz Hüzün Filmi Tutal, Yavuz Gürbüz

Beyaz Hüzün Filmi Tür: Tarih, Drama

Beyaz Hüzün Filmi Yapım Yılı: 2018 (125 dk)

Beyaz Hüzün Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Beyaz Hüzün Filmi Senaryo: Kenan Korkmaz

Beyaz Hüzün Filminin Özeti

Büyük acılara gebe Büyük Çerkez sürgünü yaşanmaktadır. Abrek de sürgün sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Fakat annesi bu sürgüne dayanamaz ve bir cami köşesinde ruhunu teslim eder. Artık kimsesiz kalan ve Osmanlı topraklarına sığınan Abrek hayatına bir asker olarak devam etmeye karar verir. Balkan Harbine katılan ve yenilgiyi acı bir şekilde hisseden Abrek, Sarıkamış Harekatı için yola koyulur. Onun tek amacı, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmaktır.

Beyaz Hüzün

EMA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Ema Filmi Yönetmen: Pablo Larraín

Ema Filmi Oyuncular :Santiago Cabrera, Mariana Di Girolamo, Josefina Fiebelkorn, Catalina Saavedra, Gael García Bernal

Ema Filmi Tür: Drama, Müzikal

Ema Filmi Yapım Yılı: 2019 (102 dk)

Ema Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Senaryo: Guillermo Calderón, Alejandro Moreno

Ema Filminin Özeti

Ema, oldukça yetenekli olan genç bir dansçıdır. Genç kadın, koreograf olan eşi Gaston ile uzun uğraşlar sonucu küçük bir çocuk olan Polo'yu evlat edinir. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam süren Ema'nın hayatı, Polo'nun bir trajediye sebep olması ile alt üst olur. Yaşananlar sonrası Polo'yu geri vermek zorunda kalan Ema ile Gaston'un ilişkisi bu süreçte kopma noktasına gelir. Gaston'dan ayrılmaya karar veren Ema, hayata yeniden tutunmak için dans etmeye başlar.

Ema

KADER POSTASI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Kader Postası Filmi Yönetmen: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali

Kader Postası Filmi Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Tansel Öngel, Sedef Akalın

Kader Postası Filmi Tür: Drama, Romantik

Kader Postası Filmi Yapım Yılı: 2019 (104 dk)

Kader Postası Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma

Kader Postası Filmi Senaryo: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali

Kader Postası Filminin Özeti

Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldiklerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf'un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi, ikisinin yollarının da ayrılmasına neden olur. Zeynep'in yaşadığı bu acı, onun ergenlikten çıkıp, yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep'i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.

Kader Postası

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