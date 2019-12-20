20 Aralık vizyona giren filmler neler? Vizyon giren yeni filmler
Sinema salonlarına koşan sinema severler, 20 Aralık'ta vizyon giren filmleri merak ediyor. Vizyon giren yeni filmler konuları ve oyuncuları ile çok sayıda seçenek sunarken Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, Eşek Kral, Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri, Beyaz Hüzün, Paranormal Chat, Kader Postası, Skandal, Kırk Yalan, Ema filmleri beğeni topladı.
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, Eşek Kral, Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri, Beyaz Hüzün, Paranormal Chat, Kader Postası, Skandal, Kırk Yalan, Ema gibi yeni filmlerin vizyone girdiği 20 Aralık Cuma günü sinema severlere filme doydu Peki 20 Aralık vizyona giren filmler neler? Vizyona giren yeni filmleri sizler için mercek altına aldık.
STAR WARS: SKYWALKER'IN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Yönetmen: J.J. Abrams
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Oyuncular:Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, John Boyega
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Tür: Bilim Kurgu, Macera, Aksiyon, Fantastik
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Yapım Yılı: 2019 (155 dk)
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Senaryo: J.J. Abrams, Chris Terrio
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filmi Orijinal Adı: Star Wars: The Rise of Skywalker
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Filminin Özeti
Kylo Ren Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir.
J.J. Abrams'ın yapımcı ve yönetmenliğini üstlendiği Star Wars serisinin dokuzuncu filminin başrollerinde Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Billy Dee Williams yer alıyor
ELFLAND - YENİ YIL DEDEKTİFLERİ FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Yönetmen: Logan Spence
Tür: Animasyon
Yapım Yılı: 2019 (70 dk)
Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Senaryo: BC Fourteen
Orijinal Adı: Elfland
Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Filminin Özeti
Yeni yıl yaklaşmaktadır ve Noel baba panik içerisindedir. Çocuklara hediyeleri dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Noel babanın kayıp kızağını bulma ve Yeni Yılı kurtarma görevi E.L.F dedektif ekibi Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella'ya kalmıştır.
SKANDAL FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Yönetmen: Jay Roach
Skandal Filmi Oyuncular : Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, Alice Eve, Kate McKinnon
Skandal Filmi Tür: Biyografi, Drama
Skandal Filmi Yapım Yılı: 2019 (108 dk)
Skandal Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Skandal Filmi Senaryo: Charles Randolph
Skandal Filmi Orijinal Adı: Bombshell
Skandal Filminin Özeti
Skandal, dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılında televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha birçok kadın, Roger Ailes'in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor.
EMA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Ema Filmi Yönetmen: Pablo Larraín
Ema Filmi Oyuncular:Santiago Cabrera, Mariana Di Girolamo, Josefina Fiebelkorn, Catalina Saavedra, Gael García Bernal
Ema Filmi Tür: Drama, Müzikal
Ema Filmi Yapım Yılı: 2019 (102 dk)
Ema Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Ema Filmi Senaryo: Guillermo Calderón, Alejandro Moreno
Ema Filminin Özeti
Ema, oldukça yetenekli olan genç bir dansçıdır. Genç kadın, koreograf olan eşi Gaston ile uzun uğraşlar sonucu küçük bir çocuk olan Polo'yu evlat edinir. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam süren Ema'nın hayatı, Polo'nun bir trajediye sebep olması ile alt üst olur. Yaşananlar sonrası Polo'yu geri vermek zorunda kalan Ema ile Gaston'un ilişkisi bu süreçte kopma noktasına gelir. Gaston'dan ayrılmaya karar veren Ema, hayata yeniden tutunmak için dans etmeye başlar.
KIRK YALAN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Kırk Yalan Filmi Yönetmen: Hamdi Alkan
Kırk Yalan Filmi Oyuncular:Oğuzhan Uğur, Timur Acar, Sinan Bengier, Ferdi Sancar, Hakan Meriçliler
Kırk Yalan Filmi Tür: Komedi
Kırk Yalan Filmi Yapım Yılı: 2019 (97 dk)
Kırk Yalan Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Kırk Yalan Filminin Özeti
Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil'i, asosyal kitap kurdu Koray'ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.
Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Kırk Yalan' filminin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Uğur, Sinan Bengier, Hakan Meriçliler, Ferdi Sancar, Timur Acar gibi isimler yer alıyor.
PARANORMAL CHAT FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Paranormal Chat Filmi Yönetmen: Matthew Solomon
Paranormal Chat Filmi Oyuncular:Richard Hatch, Alison Haislip, Brady Smith, Sarena Khan, Tohoru Masamune
Paranormal Chat Filmi Tür: Drama, Korku, Gerilim
Paranormal Chat Filmi Yapım Yılı: 2015 (81 dk)
Paranormal Chat Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Paranormal Chat Filmi Senaryo: Matthew Solomon, Joshua Carl Allen
Paranormal Chat Filminin Özeti
Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan bir ajandır. İnternet trafiğini kontrol etmekle görevli olan Martin, bir gün Los Angeles'ta bulunun bir adam ve adamın Londra'da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra adam ve kadının evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşandığına şahit olur.
EŞEK KRAL FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Eşek Kral Filmi Yönetmen: Aziz Jindani
Eşek Kral Filmi Tür: Animasyon, Aile, Komedi
Eşek Kral Filmi Yapım Yılı: 2018 (85 dk)
Eşek Kral Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Eşek Kral Filmi Senaryo: Aziz Jindani, Kamran Khimani
Eşek Kral Filmi Seslendirme : Sahiba Afzal, Shafaat Ali, Vasay Chaudhry, Hina Dilpazir, Adeel Hashmi
Eşek Kral Filminin Özeti
Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar'a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar'ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.
BEYAZ HÜZÜN FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Beyaz Hüzün Filmi Yönetmen: Kenan Korkmaz
Beyaz Hüzün Filmi Oyuncular :Kenan Korkmaz, Murat Yatman, Şenol Kara, Edip Beyaz Hüzün Filmi Tutal, Yavuz Gürbüz
Beyaz Hüzün Filmi Tür: Tarih, Drama
Beyaz Hüzün Filmi Yapım Yılı: 2018 (125 dk)
Beyaz Hüzün Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Beyaz Hüzün Filmi Senaryo: Kenan Korkmaz
Beyaz Hüzün Filminin Özeti
Büyük acılara gebe Büyük Çerkez sürgünü yaşanmaktadır. Abrek de sürgün sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Fakat annesi bu sürgüne dayanamaz ve bir cami köşesinde ruhunu teslim eder. Artık kimsesiz kalan ve Osmanlı topraklarına sığınan Abrek hayatına bir asker olarak devam etmeye karar verir. Balkan Harbine katılan ve yenilgiyi acı bir şekilde hisseden Abrek, Sarıkamış Harekatı için yola koyulur. Onun tek amacı, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmaktır.
EMA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Ema Filmi Yönetmen: Pablo Larraín
Ema Filmi Oyuncular :Santiago Cabrera, Mariana Di Girolamo, Josefina Fiebelkorn, Catalina Saavedra, Gael García Bernal
Ema Filmi Tür: Drama, Müzikal
Ema Filmi Yapım Yılı: 2019 (102 dk)
Ema Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Senaryo: Guillermo Calderón, Alejandro Moreno
Ema Filminin Özeti
Ema, oldukça yetenekli olan genç bir dansçıdır. Genç kadın, koreograf olan eşi Gaston ile uzun uğraşlar sonucu küçük bir çocuk olan Polo'yu evlat edinir. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam süren Ema'nın hayatı, Polo'nun bir trajediye sebep olması ile alt üst olur. Yaşananlar sonrası Polo'yu geri vermek zorunda kalan Ema ile Gaston'un ilişkisi bu süreçte kopma noktasına gelir. Gaston'dan ayrılmaya karar veren Ema, hayata yeniden tutunmak için dans etmeye başlar.
KADER POSTASI FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI
Kader Postası Filmi Yönetmen: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Kader Postası Filmi Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Tansel Öngel, Sedef Akalın
Kader Postası Filmi Tür: Drama, Romantik
Kader Postası Filmi Yapım Yılı: 2019 (104 dk)
Kader Postası Filmi Vizyon Tarihi: 20 Aralık 2019 Cuma
Kader Postası Filmi Senaryo: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Kader Postası Filminin Özeti
Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldiklerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf'un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi, ikisinin yollarının da ayrılmasına neden olur. Zeynep'in yaşadığı bu acı, onun ergenlikten çıkıp, yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep'i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.