"2. Yeditepe Bienali", 7 eserle Yedikule Hisarı'nda devam ediyor

FATİH, İSTANBUL (AA) - 2. Yeditepe Bienali kapsamında 7 eser, Yedikule Hisarı'nda sergileniyor.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğinde "Çerçeve İçi Çerçeve Dışı" temasıyla düzenlenen bienal, Yedikule Hisarı'nda 7 eseri sanatseverlerle buluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bienalin küratörü Berkan Karpat, Yedikule Hisarı kulelerinin mimarisinin sergilemeyi yönlendiren bir unsur olduğunu aktardı.

Özellikle kulelerin yüksek ve geniş olmasının eserler için bir meydan açma özelliği sağladığını belirten Karpat, şu bilgileri verdi:

"Bu sayede 3 kulede vertikal sergileme mümkün oluyor. Bir numaralı eserde yukarıdan astığımız çerçeveleri sanatçımız 'Çer-ve' olarak adlandırdı. Yukarıdan yatay olarak asılan çerçeveler ile perspektifimiz ve bakışımız değişiyor. Eser vertikal, dikey bir bakış açısının da söz konusu olabileceğini ifade ediyor. Diğer bir eserde ise aşağı doğru bir hareket var. Burada da Yusuf Suresi'nin 15. ayetini oluşturan harfler teker teker dağılıyor ve tekrar bir araya geliyorlar. Burada vertikal bakışla çıkışını ve inişini izlemiş oluyoruz. Üçüncü kulede seyr-i süluk anlatılıyor. Bu yerleştirmede dervişlerin aldığı bir yol söz konusu. Devran içinde giden, semada olan karmaşık bir yol gibi gözüküyor. Çalışmanın boyutu yükseğe doğru açılmıyor ama bize yüksekten geldiğini fark ettiriyor."

Berkan Karpat, Genç Osman Kulesi'nde ise yerleştirme kullanıldığını belirterek, kulede sergilenin 3 eser hakkında şu bilgileri verdi:

"Birinci eser girişte, eser adı 'Rahim'. Pirinçten mamul sargılı bir objeden oluşuyor. İkincisi Roul Amaar Abbas'a ait, 2015 yılında performans esnasında yapılan bir fotoğraf çalışması, burada da insanla Kur'an-ı Kerim'in ilişkisi ele alınıyor. Son eser Genç Osman'ın boğularak öldürüldüğü odada ve bir anıt heykeli olarak kullanılıyor. Süleymaniye'deki Yasin Suresi eseri Genç Osman Kulesi'nden başlayarak, sesi anıta taşıyor. Eser, elim Genç Osman olayını hatırlatıyor ve Genç Osman'ın ruhu şeriflerine de Yasin okumuş oluyor. İkinci boyut olarak önem taşıyan ses burada titreşimle, üçüncü bir boyuta, bedene taşınıyor ve izleyiciyi bir kabir başında Fatiha okunmasına benzeyen bir deneyime götürüyor."

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise bienalin İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yedikule Hisarı'nda açılması ile toplam üç mekanda 7 Mart'a kadar görülebileceğini belirterek, "Yedikule Hisarı bundan sonra da nitelikli kültür ve sanat faaliyetlerinin İstanbul'daki önemli bir merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

2. Yeditepe Bienali, Nuruosmaniye Camii Mahzen'deki yerleştirmeler ve Fatih Belediyesi Cam Küp Galeri'deki dijital yerleştirmelerle sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.