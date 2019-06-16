2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin 2 yaşındaki bebekleri 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. Düşme sonrası burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EVİN BALKONUNDAN YERE DÜŞTÜ

Olay, Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli bebekleri evin balkonunun 3'üncü katından yere düştü. Çevredeki vatandaşlarca durum sağlık ekiplerine bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebek Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

3'üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA