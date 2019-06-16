2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada
Sakarya'da, 2 yaşındaki bebek 3. kattan beton zemine çakıldı. Olaydan burnu bile kanamadan kurtulan bebeğin düşme anı kameraya yansıdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Suriyeli ailenin 2 yaşındaki bebekleri 3'üncü kattan beton zemine çakıldı. Düşme sonrası burnu bile kanamadan kurtulan çocuğun düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
EVİN BALKONUNDAN YERE DÜŞTÜ
Olay, Akyazı ilçesi Yunusemre Mahallesi 4043 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki Rava El Hızır isimli bebekleri evin balkonunun 3'üncü katından yere düştü. Çevredeki vatandaşlarca durum sağlık ekiplerine bildirildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebek Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
3'üncü kattan beton zemine çakılan ve olayı burnu bile kanamadan atlatan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Allah korumuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu olay olurken annesi veya bakımını üstlenen kişi ne yapıyordu? Asıl merak ettiğim o.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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resmen melekler tutmus ALLAH korumusCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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alayı böyle dilendirmek ya da selpak sattırmak için çocuk yaparsan olacağı bu ne baktıkları var ne bişi her evde 9- 10 çocuk Allah''a emanet yaşayıp gidiyor. Suriyelileri kısırlaştırsak en azından, belli ki ülkelerine dönmeyecekler bu hızla üremeye devam ederlerse üç-dört yıl içinde 10 milyon olurlar. ŞİMDİ KISIRLAŞTIRALIM DEDİM YA BAZI DUYARCILAR GELİP İNSANLIK DERSİ VERECEK BANA AMA İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAYANLAR ORTADA ÜREMEMELERİ DAHA HAYIRLI . . . yeterince kimsesiz çocuk varCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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İmamoğlu dün akşam harikaydı.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır