2 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 2 Nisan Otizm Farkındalık günü nedir?

2 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 2 Nisan'ıntarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 2 Nisan tarihinde neler oldu? 2 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 2 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NEDİR?

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü, otizm spektrum bozukluğuna dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve otizmli bireylerin haklarına destek olmak amacıyla her yıl dünya genelinde kutlanan özel bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında ilan edilmiştir. Bu günde çeşitli etkinlikler düzenlenir, "mavi ışık yak" kampanyası ile farkındalık sembolize edilir.

2 Nisan Otizm Farkındalık günü nedir

2 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekâtına başladı.

1917 - ABD, fiilen I. Dünya Savaşı'na girdi.

1918 - Van ve Muradiye'den Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'ne ait Ordu Birlikleri'nin çekilişi.

1921 - Yunan Ordusu, 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece Cabar Katliamı'nı gerçekleştirdi.

1930 - Haile Selassie, kendini Etiyopya İmparatoru ilan etti.

1948 - Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.

1948 - Ankara'da Opera Binası, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de katıldığı bir tören ve ardından Adnan Saygun'un "Kerem" operasıyla perdelerini açtı.

1950 - Bursa Cezaevi'nde bulunan şair Nâzım Hikmet'in affı için, tanınmış sanatçı, yazar ve şair gibi toplumun ileri gelenleri, toplu olarak imzaladıkları sembolik bir dilekçe ile İsmet İnönü'ye başvuru yaptı.

2 NİSAN NE GÜNÜ

1960 - Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, Vali'nin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam edebilen İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.

1965 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant; Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Galo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.

1971 - Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.

1971 - TÜSİAD kuruldu.

1972 - Charlie Chaplin, komünist sempatizanı olduğundan kuşkulanıldığı McCarthy döneminde, 1952'de terk ettiği ABD'ye onca yıl sonra ilk kez ayak bastı. Eski ülkesine Oscar özel ödülünü almak için gelmişti.

1975 - Toronto'daki (Ontario-Kanada) CN Kulesi tamamlandı: Kule, 553,33 m ile dünyanın en yüksek 3. binası.

1975 - Rus satranç ustası Anatoli Karpov, Amerikalı Bobby Fischer'in kendisine karşı müsabakaya çıkmayı reddetmesi ile, henüz 23 yaşında "dünya satranç şampiyonu" ünvânını kazandı.

1976 - İlk Türk Turizm Kurultayı, İstanbul'da toplandı.

1976 - Doğubayazıt ve çevresinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.

1977 - Ordu'da Cafer Aksu (Altuntaş) adlı bir kişi, kan davasından iki kişiyi öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1978 - Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayımlandı.

Tarihte bugün ne oldu

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Bülent Ecevit, bir Belçika televizyonuna, "Cumhurbaşkanı seçimi gecikirse darbe dâhil başka ihtimaller ortaya çıkabilir. Demirel bunalım üstüne bunalım yaratıyor." dedi. Yurt sathında 11 kişi öldürüldü.

1982 - Arjantin, Falkland Adaları'nı işgâl etti.

1984 - Soyuz T-11 uzay aracının ekip lideri Rakesh Sharma, uzaya gönderilen ilk Hint ünvânını kazandı.

1987 - İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.

1989 - Mihail Gorbaçov, Küba lideri Fidel Castro ile görüşmek ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Havana'ya gitti.

1992 - Mafya patronu John Gotti, "adam öldürmek" ve "haraç almak" suçlarından New York'ta tutuklandı.

1992 - Ermenistan, Kelbecer'i işgal etti.

2 NİSAN TARİHTE BUGÜN

2001 - İBDA/C örgütü lideri "Salih Mirzabeyoğlu" kod adlı Salih İzzet Erdiş, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idâm cezasına çarptırıldı.

2006 - ABD'de kasırga ölüm saçtı: yalnızca Tennessee'de 29 kişi öldü.

2007 - Büyük Okyanus'ta meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami, Solomon Adaları'nı vurdu: 28 kişi öldü.

2020 - Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçti.

2024 - İstanbul Şişli'de bir gece kulübünde gerçekleştirilen tadilat sırasında çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.