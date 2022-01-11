2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan sanığa iyi hal indirimli cezaya tepki

Olay, 11 Eylül 2020'de saat 23.00 sıralarında Seydişehir ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki kahvede meydana geldi. İddiaya göre Mevlüt Çağşak, kahvede oturan Necati Harmancı, Ayhan Yalçınkaya ve Hacı Ahmet Öksüz'ün yanına gelip, selamlarını almadığı iddiasıyla tabancayla ateş etti. Hacı Ahmet Öksüz, Ayhan Yalçınkaya ve Necati Harmancı vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Adrese çağrılan sağlık ekipleri tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacı Ahmet Öksüz ve Ayhan Yalçınkaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan yaralı kurtulan Necati Harmancı ise vücudunda 5 kurşunla yaşamını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet