2 kişiyi öldüren katil 23 yıl kaçtı, davanın zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandı

2 kişiyi öldüren katil 23 yıl kaçtı, davanın zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandı

1996 yılında İstanbul'da işlemiş olduğu 2 cinayetten aranan ve 23 yıldır sahte kimlikle gezen katil, davanın zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandı.

30.08.2019 04:44
2 kişiyi öldüren katil 23 yıl kaçtı, davanın zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandı

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 şahsın içerisinde bulunan H.T.'nin 1996 yılında İstanbul'da 2 cinayetten arandığı ortaya çıktı. H.T.'nin 23 yıldır sahte kimlikle gezdiği, davanın zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandığı öğrenildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Bodrum merkezli olmak üzere Aydın, Manisa, İstanbul ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlere ve iş yerlerine yapılan baskınlar sonucunda 9 şüpheli yakalanarak Bodrum'a getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişi tutuklandı.

23 YIL SAHTE KİMLİKLE DOLAŞTI

Yakalanan şüphelilerden H.T'nin üzerinden sahte kimlik çıkınca KOM ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan parmak izi karşılaştırması ve polis ekiplerinin çapraz sorgusu sonucundan sahte kimlik taşıyan göçmen kaçakçısının 1996 yılında İstanbul'da işlemiş olduğu 2 cinayetten dolayı sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. 23 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan H.T. cinayet davasının zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandığı da öğrenildi.

Öte yandan Bodrum Merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, tutuklanan 9 zanlının ikametlerinde şişme bot, tekne motoru ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildiği öğrenildi.

2 kişiyi öldüren katil 23 yıl kaçtı, davanın zaman aşımına uğramasına 16 ay kala yakalandı
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (10)

  • ASD:
    Adam şans eseri yakalanmış, başka bir suça karıştığı için, yoksa yine yakalanmayacak. Başarı değil, bir başarısızlık öyküsü.
    Cevap Yaz 24 Yayından Kaldır
  • A.D.:
    bu zaman aşımı ne demek adamın yaptığı canilik zaman içinde kendiliğinden yok mu oluyor kendi kendini yok mu ediyor ALLAH yarına bırakır ama yanına bırakmaz
    Cevap Yaz 12 Yayından Kaldır
  • DOĞRUCU:
    zaman aşımı nedir ADALETİNİZ YERİN DİBİNE BATSIN yazıklar olsun ey devlet yetkilileri ey AKP yönetimi siz niye seçimde kaybettiniz işte bu gibi sebeplerden aklınızı başınıza alın
    Cevap Yaz 9 10 Yayından Kaldır
  • TÜRK MİLLETİ:
    BENDE AKP YE OY VERMİYORUM DA BU KANUN ESKİ Bİ KANUN HE NİYE DEĞİŞTİRMEDİNİZ DERSEN HAK VEREBİLİRİM
    Yayından Kaldır
  • GERÇEKÇİ:
    R OYUMUZ DURUYOR HALA CANO , SEN İSTESEN DE İSTEMESENDE AKP 18 YILDIR İKTİDAR VE BUNDAN SONRA DA DEVAM EDİCEK 2023 HEDEFLERİMİZ VAR , SEN GİT HDP Lİ KARDEŞLERİNLE TAKIL CHP Lİ OLDUĞUN HER HALİNDEN BELLİ
    4 Yayından Kaldır
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