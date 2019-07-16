Sahte alkol yine can aldı: Ölü sayısı 20 günde 16'ya çıktı

ADANA ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Niğde ve Adana'da, 20 günde metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 16'ya yükseldi.

Kaynak: DHA

Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S Adana'da, B.G (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan her 2 kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Z.S. ile B.G.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 kişinin ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.