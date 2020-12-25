2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi

2 kez kalbi duran hasta korona virüsü yendi

AMASYA - Amasya'da yoğun bakım servisinde 2 kez kalbi duran 60 yaşındaki bir hasta, korona virüsü yendi.

Amasya'da korona virüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede 36 gün boyunca kaldığı yoğun bakım ünitesinde 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılarak 48 gün sonra sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Murat Sarı, yaşadıklarını anlattı.

Üşüme ve kusma şikayetiyle başvurduğu Suluova Devlet Hastanesi'nden ambulansla getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorunun "Akciğerde kanama var. Seni uyutmamız lazım" sözlerinden sonra 36 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamayan evli ve 2 çocuk babası Murat Sarı, "36 gün sonra gözümü açtığımda baktığımda yoğun bakımda yatıyorum. Sanki bir boşlukta dönüyor gibiydim. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi. Göğsümün üzerine bir şey baskı yapıyor gibiydi. Kalkamıyordum. Uyandığımda hiçbir şey hissetmiyordum. Kalkmak istedim ama hastane personeli müsaade etmedi. Her gün gelip 'Murat amca bugün daha iyisin' şeklinde moral verdiler" diye konuştu.

48 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede sağlığına kavuşup taburcu olduktan sonra sağlık çalışanlarına tatlı gönderen Sarı, "Doktorum da, hemşireler de, hasta bakıcılar da çok yardımcı oldular. Rabb'im hepsinden razı olsun. Ben böyle bir ilgi alaka görmedim. Allah devletimize zeval vermesin. Orada yattığım sürece yapılan hizmetleri zannetmiyorum ki hiçbir ülke insanına bu kadar değer vermez" şeklinde konuştu.

Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Hatice Sarı da eşinin tedavisi sürecinde ilgileri dolayısıyla Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK